Ecosistema culturale, si chiude il percorso partecipativo

Con l’incontro di restituzione del progetto Ecosistema culturale Valdera Nord e Monte Pisano che si terrà martedì 9 gennaio 2024 alle 17.30 presso il Teatro Comunale di Vicopisano (via G. Verdi), si chiude il lungo percorso partecipativo che ha coinvolto le amministrazioni comunali di Bientina, Buti, Calcinaia e Vicopisano e i cittadini e le cittadine dei quattro territori interessati dal progetto.

Grazie all’incontro di presentazione del progetto “Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano” che si è tenuto lo scorso 3 ottobre presso la Sala Don Angelo Orsini del Comune di Calcinaia, grazie alle interviste in profondità, le camminate partecipate, i laboratori e l’incontro dello scorso 28 novembre che si è svolto presso la Sala di Bartolo di Buti, che ha concentrato l’attenzione proprio sulle dinamiche e gli attori che potranno e vorranno essere coinvolti affinché l’ecosistema culturale e la rete funzioni in armonia e con uno scambio proficuo e ricco di confronti, contaminazioni, eventi e interessanti iniziative, sono state raccolte molte idee, proposte e anche criticità che verranno presentate durante l’incontro che si terrà a Vicopisano.

Durante l’incontro si cercherà di focalizzare l’attenzione anche sulle strategie e le azioni che potrebbero partire a breve per dare vita all’ecosistema culturale costituito dal paesaggio con cui si relazionano gli abitanti dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Vicopisano e dai luoghi fisici culturali esistenti che verranno valorizzati, ma anche dalle comunità che con le proprie risorse, tradizioni, abitudini e proposte culturali potranno avere un importante compito trainante.

L’incontro è naturalmente aperto a tutti i cittadini e le cittadine provenienti da tutta l’area interessata dalla strategia territoriale ed è consigliabile iscriversi al seguente link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/991588?newtest=Y&lang=it

Il progetto mira a costruire e valorizzare un sistema territoriale e culturale di scambio tra i quattro comuni, definito nel progetto “Ecosistema culturale”. L’idea è quella di valorizzare il patrimonio storico, gli spazi pubblici e gli edifici culturali, e di incentivare le connessioni interne al territorio.

Il progetto Ecosistema culturale Valdera Nord e Monte Pisano è un progetto finanziato dalla Regione Toscana attraverso FESR 2021-2027 ed è promosso dai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Vicopisano.

Si ricorda che per il Comune di Bientina sono previsti gli interventi presso il piano terra della Torre Civica (Torre del Mastio), Piazzetta dell'Angelo, Piazzetta dei Portici e la chiesa di San Girolamo; per il Comune di Buti, invece, gli interventi si concentreranno sul Castello Tonini e il Teatro di Bartolo; per il Comune di Calcinaia ci focalizzeremo sulla Torre Upezzinghi, la Casa del Capitano, la Torre Mozza e il Museo della Ceramica e, infine, per Vicopisano, sono previsti interventi presso la ex scuola elementare di p.za Cavalca.

Fonte: Ufficio Stampa