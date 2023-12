Massa Carrara, Nave Sea Watch: migrante ricoverato in ospedale e casi scabbia

Sono mediamente buone le condizioni di salute dei 119 migranti arrivati questa mattina al porto di Marina di Carrara a bordo della nave ong Sea Watch. Secondo quanto si apprende, un uomo è stato inviato in via precauzionale in ospedale per accertamenti medici. Confermati dai controlli medici alcuni casi di scabbia, situazione già capitata in occasione di alcuni precedenti sbarchi.

Tra i 119 migranti, compresi di 26 minori, anche tre nuclei familiari, fra cui un bambino di 3 anni. Presenti altri minorenni sotto i 14 anni. La donna al settimo mese di gravidanza è risultata in buone condizioni di salute.