Palazzetto dello sport di Orbetello, 80mila euro per il tetto: via ai lavori

La giunta comunale di Orbetello ha approvato uno stanziamento di 80mila euro per l'impermeabilizzazione del tetto del palazzetto dello sport, il principale impianto sportivo al coperto del territorio lagunare utilizzato dalle scuole e dalle società sportive.

Il palazzetto dello sport di Orbetello è la più importante struttura sportiva al coperto del territorio comunale a disposizione di scuole e associazioni sportive dove di recente, in occasione delle forti piogge dell'ultimo periodo, si è reso evidente un intervento di manutenzione della copertura del tetto.

"L’intervento – fanno sapere dall'amministrazione comunale di Orbetello - è mirato a ripristinare l’impermeabilità nelle zone ritenute di maggior criticità. Dai sopralluoghi effettuati sulla copertura è emerso che le travi sono solo in parte impermeabilizzate ovvero, la guaina esistente è ormai logora e deteriorata in molti punti di intersezione della copertura, pertanto non permette la protezione dalle acque piovane provocando infiltrazioni all’interno del Palazzetto".

Oltre all’intervento volto a rirpistinare l’impermeabilizzazione della copertura del Palazzetto dello Sport iil progetto prevede l’installazione di un sistema di “linea vita”. "Congeniale – prosegue l'amministrazione - all’esecuzione in sicurezza degli interventi di manutenzione e ispezione della copertura dove sono installati pannelli fotovoltaici".

L’intervento consiste essenzialmente nella rimozione della guaina esistente lungo le travi di copertura e conseguente impermeabilizzazione e la sostituzione di parte del controsoffitto maggiormente deteriorato dalle infiltrazioni all’interno del Palazzetto, con elementi del tutto simili all’esistente.

"Per la realizzazione – conclude l'amministrazione – si prevede un tempo di 90 giorni lavorativi".

Fonte: Comune di Orbetello - Ufficio Stampa