Sequestrati 50mila prodotti pirotecnici

Nell’approssimarsi del capodanno, sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e prodotti pericolosi.

Nella serata del 27 dicembre i carabinieri di Prato e di Firenze hanno controllato un esercizio commerciale di Prato, gestito da un cittadino cinese di 35 anni.

Sono stati sequestrati oltre 50.000 pezzi di prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di circa 100 chili di polvere esplosiva, in quanto detenuti e posti in vendita senza le previste autorizzazioni.

Tutto il materiale pirotecnico è stato sottoposto a sequestro.

Il titolare è stato denunciato in stato di libertà, per commercio abusivo di materiale esplodente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Il soggetto deferito in stato di libertà, pertanto, deve ritenersi innocente fino ad intervenuta sentenza definitiva di condanna