Toscana Bricks dona costruzioni a bambini e bambine della pediatria di Empoli

Anche per queste festività ToscanaBricks, il famoso gruppo di appassionati dei celebri mattoncini colorati, ha donato 60 scatole di costruzioni di vario tipo alla pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretta dal prof Roberto Bernardini

La consegna è avvenuta stamattina alla presenza della dottoressa Silvia Guarducci Direttore del presidio ospedaliero insieme al prof Roberto Bernardini, alla coordinatrice infermieristica Federica Innotta e a Daniele Bocini e Fabio Bruni, membri del gruppo ludico-creativo.

Le scatole donate sono state acquistate, come ogni anno, grazie ad una pesca di beneficenza durante “Bricks in Florence Festival”, evento espositivo di Toscana Bricks svoltosi lo scorso novembre al Tuscany Hall di Firenze. L’iniziativa organizzata con il contributo dell’associazione inglese Fairy Bricks, ha l’obiettivo di donare giochi e costruzioni per regalare sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale.

“Per il nostro reparto questo è un dono molto gradito perché permetterà a tutti i bambini presenti ed anche futuri di rallegrare la loro permanenza in ospedale stimolando anche la loro creatività grazie a questi mattoncini- afferma il dottor Roberto Bernardini”

“Un sentito ringraziamento a ToscanaBricks per la sua costante vicinanza al nostro Ospedale con doni speciali ai nostri piccoli pazienti- conclude la dottoressa Guarducci.”

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa