Acquisti con carte di credito rubate, due giovani denunciate

Una coppia di giovani, una di 25 e una di 22 anni, sono state denunciate a Rosignano Solvay per ricettazione e indebito utilizzo di mezzi di pagamento. Le due giovani, entrambi con precedenti e residenti fuori provincia, si sarebbero recate in un esercizio pubblico della zona dove avrebbero effettuato diversi acquisti per 631 euro utilizzando una carta di pagamento oggetto di furto. I carabinieri sono riusciti ad identificare le due presunte autrici che dovranno rispondere di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, reati punibili con pene che possono raggiungere anche i 5 anni di reclusione.