Botti, Europa Verde: "Rispettiamo gli animali"

“Botti”, fanno parte di un modello comportamentale degli umani che si gratificano, nei giorni di festa, con petardi di ogni tipo, più o meno pericolosi, una forma di comunicazione autoreferenziale che manifesta l'appartenenza ad una comunità, un modo di “esprimersi” ma che lascia fuori dal contesto effetti e conseguenze anche critiche per quanto riguarda il rapporto con gli animali in generale.

E sono i gatti, ma anche altre specie, a subire e comunque sopportare le nostre manifestazioni di festa, una festa come quella dell'ultimo dell'anno che con rumorosi “fuochi d'artificio e botti” li mette in agitazione anche quando sono protetti in un appartamento, coccolati e rassicurati come animali domestici.

Per chi vive all'aria aperta , all'interno di un territorio come riferimento di base che ritengono sicuro per dormire e crescere “botti e fuochi d'artificio” li mettono in difficoltà e come loro anche cani e animali più diversi che si muovono in “un'area di vagambondaggio” rispettando un insieme di comportamenti che è parte di una rete di relazioni animali più ampia e lo scoppio, improvviso e continuato di botti, rompe un equilibrio di relazioni tranquille ed isolate ad esempio, in particolare, per le colonie feline come per gli animali randagi ma anche per animali di affezione, più fortunati, protetti da un domicilio più sicuro, di convivenza con gli umani.

“Botti” e fuochi di artificio se pur con intensità diverse, utilizzati in festività particolari come quella dell'ultimo dell'anno o nelle feste patronali o in occasioni di manifestazioni politiche sono per noi segno di una mancanza di sensibilità verso gli altri esseri viventi, più deboli.

Questi comportamenti umani possono alimentare anche situazioni conflittuali fra animali e umani.

L'appello di Europa Verde è quello di evitare rischi agli animali annullando botti e fuochi di artificio magari limitandoci ad abbellire con illuminazioni “silenziose” queste ed altre feste.

Aiutiamo gli animali con una nuova e più rispettosa cultura dei cittadini e con le necessarie regole istituzionali tese a proteggere gatti, cani ed altri animali per avviare una positiva relazione fra animali ed umani.

Europa Verde propone: “Rispettiamo i diritti degli animali in una visione più generale di tutela di un sistema naturale indispensabile in una rete globale e circolare di relazioni fra loro complementari di cui facciamo parte anche in compagnia degli animali”.

Condividiamo questo appello, augurando buone feste a tutti, umani e animali, naturalmente senza “botti”.

Europa Verde Castelfiorentino