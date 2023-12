A Fucecchio arriva il trofeo del Tour de France

Ci saranno i grandi campioni del ciclismo giovedì 4 gennaio al Teatro Pacini (ore 18,30, ingresso gratuito) per accompagnare il Trofeo del Tour de France che per due giorni sarà esposto a Fucecchio. Dal campione di casa - contattato direttamente dal sindaco Alessio Spinelli - Andrea Tafi, protagonista e vincitore delle grandi classiche del nord e per 6 volte alla Grande Boucle, all'ex ct della nazionale Davide Cassani, dalla campionessa del mondo Edita Pučinskaité al tre volte vincitore dei campionati italiani di ciclismo in linea Giovanni Visconti, fino a Elisabetta Nencini, figlia del mitico Gastone Nencini, vincitore del tour de France del 1960. Con loro sul palco anche "la voce del ciclismo" per la Rai, Francesco Pancani. L'incontro sarà moderato dalla giornalista ed ex ciclista professionista Irene Puccioni.

Un evento che si lega al Tour de France 2024 e alla suggestiva partenza da Firenze prevista per il prossimo 29 giugno. Tutto il territorio fiorentino sarà protagonista di questo evento sportivo di carattere internazionale. E Fucecchio si è inserita in questo circuito riuscendo ad avere il trofeo del Tour in esposizione. Tutti gli appassionati o i semplici curiosi potranno osservare il trofeo giovedì 4 gennaio alle 18,30 al teatro Pacini oppure i due giorni seguenti, venerdì 5 e sabato 6 gennaio dalle 15 alle 19 nella sede della Fondazione Montanelli Bassi in via di San Giorgio 2.

"Quella di giovedì prossimo - dice il sindaco Alessio Spinelli - sarà una grande festa dello sport e del ciclismo. Ho personalmente contattato Andrea Tafi per invitarlo a questo evento perché lui meglio di chiunque altro rappresenta il ciclismo nelle nostre terre e rappresenta Fucecchio nel mondo dello sport. Oltretutto si parla di Tour de France e lui ha partecipato per ben 6 volte alla competizione d'oltralpe, oltre a essere conosciuto in tutto il mondo per le grandi imprese nelle classiche del nord come la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre (unico ciclista italiano ad averle vinte entrambe, ndr). E poi Andrea è stato colui che ha avuto il grande merito di portare il Giro d'Italia a Fucecchio nel 2019, quindi sarà ancora una volta l'occasione per ringraziarlo di fronte al pubblico che riempirà il teatro Pacini per tutto quello che ha fatto per il ciclismo italiano e per il nostro territorio in particolare. Abbiamo avuto tempi molto stretti per l’organizzazione sarebbe molto bello riuscire a portare come ospiti a questo evento anche Mario Cipollini e Luca Scinto, anch’essi grandi campioni toscani. Approfittando degli auguri di fine anno proverò a contattarli".

