Barberino Tavarnelle dona libri per gli ottanta nuovi nati del 2023

Un libro in dono e un benvenuto narrato ad alta voce ad ogni nuovo nato e nata come gesto d’amore e segno di cura da parte della comunità. Il Comune di Barberino Tavarnelle ha organizzato un omaggio speciale ai lettori del futuro e alle loro famiglie tra gli scaffali delle biblioteche di Barberino e Tavarnelle, invase dal profumo di cultura, dalla voglia di sognare e immaginare, dal desiderio di immergersi nelle storie e nelle dimensioni di un altrove tutto da scoprire. L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo e culturale che l’amministrazione comunale ha avviato alcuni anni fa in collaborazione con i pediatri del territorio e sta portando avanti con la creazione di una rete di soggetti legati al tessuto associativo e al mondo della scuola con l’obiettivo di sostenere la lettura ad ogni fascia di età come strumento di crescita e inclusione sociale. Agli ottanta nuovi nati nel 2023, residenti a Barberino Tavarnelle, è stato offerto un momento di festa, teso a favorire l'intima relazione tra genitori e figli attraverso la lettura collettiva.

Il sindaco David Baroncelli, l'assessore alla Cultura Giampiero Galgani e la bibliotecaria Viola Nannucci hanno consegnato a tutti i partecipanti “Il viaggio di Piedino” (Ed. Bacchilega, 2018) di Elisa Mazzoli, testo illustrato da Marianna Balducci che rientra tra quelli selezionati dal programma nazionale “Nati per Leggere” nella categoria “Nascere con i Libri 6/18 mesi”. Per il secondo anno consecutivo, considerato il successo della scorsa edizione, le famiglie sono state invitate a ritirare il volume e a prendere parte all’evento “Il regalo più bello” incentrato sulla promozione e la valorizzazione della lettura ad alta voce. Sul finire di un anno decisamente positivo, caratterizzato da un sensibile aumento degli utenti e dei prestiti, la biblioteca comunale "Ernesto Balducci" di Tavarnelle ha lanciato anche l’occasione di far conoscere alle famiglie i servizi e le sezioni dedicate ai più piccoli. Ad arricchire il girotondo di letture per i piccoli e le loro famiglie l’intervento dei volontari “Nati per leggere”, il programma nazionale promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus nato per diffondere la lettura ad alta voce ai bambini 0-6 anni al quale il Comune chiantigiano aderisce da tempo.

“Leggere è importante, – dichiara il sindaco David Baroncelli – anzi è determinante per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei piccoli soprattutto nei primi tre anni di vita, lo confermano gli studi e le ricerche scientifiche, la lettura ad alta voce è un gesto che può arrecare importanti benefici ai bambini e alle bambine poiché favorisce lo sviluppo delle relazioni con il mondo esterno, oltre a stimolare la comprensione, il linguaggio, la curiosità, la capacità di lettura. Riteniamo necessario considerare la lettura come parte integrante di uno stile di vita sostenibile e solidale, aiuta i genitori e gli adulti in genere a riconoscere le proprie emozioni e ad acquisire consapevolezza, a stabilire e rafforzare legami speciali con i propri figli e i coetanei”.

Ma le sorprese tra gli scaffali non finiscono qui. Il cartellone natalizio, promosso e organizzato dal comune di Barberino Tavarnelle, prosegue fino al 5 gennaio con ulteriori doni destinati agli appassionati bibliofili. "I doni sotto l'albero della cultura si estendono fino all'Epifania - dichiara il sindaco - a coloro che prenderanno in prestito un libro nelle nostre biblioteche regaleremo volumi e DVD, un’occasione importante per non smettere mai di nutrirsi di cultura e conoscenza".

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa