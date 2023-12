I Vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest di Calenzano e dalla sede centrale, sono intervenuti questa notte alle ore 2 nel comune di Calenzano in Via della Marinella, per un incendio avvenuto all’interno di un rimessaggio di un cantiere edile. Coinvolta una vettura e la struttura provvisionale dove era posizionata. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 6.