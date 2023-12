Manda vocale all'amica per chiedere aiuto, trovata morta a 57 anni

Ha inviato un messaggio vocale a un'amica per chiederle aiuto, questa è arrivata assieme ai soccorsi ma l'ha trovata senza vita. A 57 anni è scomparsa a Buti Eva Unverferth, di origini tedesche ma residente da tempo nel Pisano. Era la titolare di un agriturismo nel Lungomonte.

Il fatto è avvenuto alle 9 di venerdì 29 gennaio. Unverferth era nella sua struttura ricettiva. Non aveva problemi di salute ma si è sentita male e ha avvisato un'amica, precipitatasi sul posto assieme ai soccorritori. Per la 57enne però non c'è stato niente da fare, è stata trovata ai piedi del letto senza conoscenza.

Presenti i carabinieri. La salma è in medicina legale. Avvisato il marito, di origini ghanesi e momentaneamente tornato in patria. Forte lutto intanto a Buti e a Vicopisano, dove la donna era molto conosciuta.