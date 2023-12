Minacce e percosse per anni alla moglie, denunciato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri di Altopascio in seguito alle accuse della moglie, che ha riferito di aver subito maltrattamenti per quattro anni. Dopo la segnalazione, i carabinieri hanno perquisito la casa della famiglia e trovato una pistola semiautomatica con sei cartucce nel caricatore nascosta in soffitta. Il 36enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco. La donna, insieme ai figli minori, è stata portata in una struttura protetta e assistita da un centro antiviolenza.