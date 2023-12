Ruba materiale edile, poi aggredisce il proprietario del cantiere: arrestato 53enne

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un cittadino albanese di 53 anni con l'accusa di rapina impropria in concorso ai danni di un impresario edile. L'uomo, insieme a due complici non identificati, ha rubato materiale edile da un terreno a Collesalvetti durante la sera, approfittando dell'oscurità e della zona isolata. Sorpreso dal proprietario, il gruppo ha aggredito l'uomo, ma i carabinieri sono intervenuti prontamente, arrestando il 53enne in flagranza. L'arrestato è stato denunciato anche per minacce. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Sostituto Procuratore di Livorno. Il Giudice ha convalidato l'arresto e imposto l'obbligo di presentazione alla procura e la permanenza domiciliare dalle 19:00 alle 7:00.