Va al torrente a lavare i piatti, scivola e muore a 76 anni: tragedia dopo cena con amici in montagna

Un uomo di 76 anni è morto tragicamente dopo una cena con amici in un capanno di montagna nella zona di Ponte Sestaione, nel comune di Abetone Cutigliano. Dopo la cena, l'uomo è andato a lavare le pentole in un vicino torrente, dove è scivolato e ha battuto violentemente la testa. Nonostante l'intervento tempestivo di soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri, l'uomo ha subito un trauma cranico fatale. La dinamica dell'incidente è stata considerata chiara dagli investigatori, e non è stata aperta alcuna indagine. La salma è stata restituita alla famiglia. L'incidente è avvenuto il 30 dicembre 2023 alle 22:00.