Piano di Coreglia cambia volto, novità per il parcheggio Bernardini

Piano di Coreglia cambia volto con un programma di opere pubbliche importante e ambizioso. Il primo tassello è l’approvazione, da parte della giunta Remaschi, del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ampliamento del parcheggio “A. Bernardini”: un’opera strategica per la frazione più popolosa e motore economico e commerciale del comune.

Un’opera che darà risposte concrete ai residenti e alle attività commerciali: dopo la pedonalizzazione di piazza delle Botteghe, infatti, la necessità di realizzare nuovi stalli di sosta è molto avvertita dalla popolazione. L’amministrazione si è attivata per trovare una soluzione, approvando intanto il progetto di fattibilità del nuovo parcheggio, contestualmente al termine dei lavori del nuovo parco inclusivo di Piano di Coreglia, che sarà inaugurato la prossima primavera.

Entro il mese di febbraio sarà firmato il preliminare di acquisto del terreno che consentirà l’immediata presa in possesso dell’area: i lavori consentiranno di realizzare ulteriori 24 posti auto e in questo modo il parcheggio dedicato alla memoria dell’ex sindaco Alberto Bernardini vedrà quasi raddoppiata la sua capienza.

“Piano di Coreglia cambia volto, non è un modo di dire o una esagerazione - afferma il vicesindaco Giorgio Daniele -, nei fatti il cuore del nostro paese, con il parco inclusivo, la riqualificazione di piazza delle Botteghe e ora con il nuovo parcheggio, assume un aspetto identitario, un luogo di incontro e di aggregazione che ne qualifica l’abitare e diviene il nucleo principale di una frazione notevolmente cresciuta dal punto di vista urbanistico nell’ultimo decennio”.

Ma non è tutto: altri, infatti, i lavori in cantiere, dal piano degli asfalti a quello dell’efficientamento energetico, dall’ampliamento dell’area cimiteriale, alla completa ristrutturazione dell’area sportiva “Bruno Canelli”, fino al progetto di riqualificazione di via di Coreglia con l’imminente passaggio di proprietà dalla Provincia che riceverà in permuta via del Lavoro.

“Progetti per l’anno 2024 e comunque di fine mandato - conclude Daniele - fatti e non promesse, questo è l’impegno che l’amministrazione comunale prende con i cittadini, rimarcando un modo di operare che ha contraddistinto fino a ora il suo percorso”.

Fonte: Ufficio Stampa