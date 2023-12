Un 2023 di soddisfazioni: il bilancio di Taddei Factory Team

Il 2023 che si sta per chiudere é stato un anno di grandi soddisfazioni per il Taddei Factory Team. La squadra Santacrocese tra podi e vittorie è stata interprete di un'annata ciclistica di grande rilievo. Dal podio nella classifica generale all'Andalucia Bike Race alle vittorie nelle più importanti gare come la Mythos Primiero e la Valsugana Wild Ride. Una stagione che ha avuto il suo coronamento con la vittoria del Campionato Italiano Marathon da parte di Diego Rosa e con la partecipazione e degli ottimi piazzamenti al Campionato del Mondo di categoria. Vittorie e momenti indelebili che resteranno nella storia del team e che sono stati raggiunti grazie al supporto di tutti gli atleti, del team e di tutti gli sponsor che sono stati vicino alla squadra.

Per il 2024 il Taddei Factory Team ha deciso di non proseguire l'attività nel mondo MTB Marathon. Una scelta sofferta ma che si é resa necessaria. Il grande cambiamento che sta attraversando il mondo della bici, con lo sviluppo dell' E-Bike e della mobilità urbana, richiede di dedicare impegno ed energie sull'attività del Taddei Storie & Service che é in costante crescita ed evoluzione, così come tutte le attività ad esso collegate. Un impegno costante e quotidiano, che non consentirebbe di gestire contemporaneamente in modo ottimale un team di alto livello con campioni di calibro internazionale e impegnati nelle maggiori competizioni mondiali.

Il Taddei Factory Team quindi non parteciperà alle competizioni Mtb Marathon ma resterà comunque sempre attivo in altri campi. Il gruppo Taddei continuerà a seguire le squadre giovanili, i ragazzi impegnati in varie discipline, dall' enduro al trial e il team amatoriale. Si chiude momentaneamente un capitolo importante per la squadra Santacrocese fatto di successi importantissimi, come la vittoria della maglia di campione europeo con Alexsei Medvedev e come le maglie Azzurre della nazionale indossate da Francesco Casagrande e Francesco Failli, passando per Riccardo Chiarini e l’attuale campione italiano Diego Rosa.

Ora é il momento di iniziare un nuovo capitolo, sempre con grandissimo impegno e con la stessa grandissima e indiscutibile passione per il mondo della bici.

Fonte: Ufficio Stampa