Brindisi di Capodanno con Cecchini per il Vespa Club Valdelsa

Partenza sprint per il Vespa Club Valdelsa nel 2024!

La mattina del primo dell’anno, nonostante i festeggiamenti della notte precedente, un bel gruppo di Vespisti del Club è trovato di buon ora per compiere un giro nel territorio del Chianti, il primo giro sociale dell’anno. 70 km per festeggiare il 2024 in grande stile con una sosta nel cuore del Chianti a Panzano da un amico: Dario Cecchini per un brindisi di livello del buon pane con la toscanissima finocchiona.

Un bel modo per inaugurare un anno che vedrà il club impegnato sul fronte sportivo e turistico anche a livello organizzativo con le manifestazioni programmate nel corso del 2024.

Il 24 Marzo la Gimkana valida per una prova nazionale di super coppa e campionato regionale ed il 22 e 23 Giugno per la 10 edizione della manifestazione turistica di campionato nazionale denominata 100 KM nel Chianti.