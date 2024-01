Auto contro contatore provoca fuga del gas a Greve in Chianti

Incidente con fuga di gas a Greve in Chianti questa mattina alle 11. Una Fiat Panda è finita contro un muretto dove era presente il contatore del gas. Si è verificata la fuoriuscita di gas in via Lando Conti e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Figline Valdarno per mettere l'area in sicurezza. Il conducente è rimasto illeso ed è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno coadiuvato le operazioni dell'azienda titolare del servizio di distribuzione gas metano. Con l'autogru del distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest è stato possibile rimuovere l'auto incastrata.