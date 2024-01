Gatto incastrato in una tubatura di 50 metri, salvato dai vigili del fuoco

Salvato un gatto rimasto incastrato in una tubatura di scolo a margine di via di Barbicciaia a Sovicille, nel Senese. Questa mattina i vigili del fuoco di Siena sono dovuti intervenire a forare in più punti la tubazione di circa 50 m di lunghezza. All'interno dei fori è stata inserita una microcamera di ispezione per trovare il tratto in cui il micio si era incastrato. Una volta liberato, l'animale è stato restituito alla proprietaria. Presente anche un operaio del Comune di Sovicille per aiutare nelle operazioni.