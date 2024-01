Accorpamento istituti scolastici, con il Milleproroghe si salva il Gonnelli di Gambassi Terme

Potrebbe tirare un sospiro di sollievo l'istituto comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione. Non sarebbe tra gli istituti da accorpare nel 2024, complice una deroga nel decreto Milleproroghe approvata a fine anno che riduce a 4 (sui 15 inizialmente previsti) le sedi su cui dover intervenire. Si ipotizza dunque che la Regione vada a intervenire sugli istituti più piccoli: I Martiri di Sant’Anna di Stazzema (Lucca), Bonomi di Fosdinovo (Massa), Puccini di Pescaglia (Lucca), il Giovagnoli di Sansepolcro (Arezzo). La deroga riguarda l'autonomia ampliata al 2,5% degli istituti in più rispetto al numero totale di dirigenti. A Gambassi Terme i sindacati avevano già innalzato le barricate. Oltre a una raccolta firme che aveva superato le 1.500 sottoscrizioni, l'amministrazione comunale di Gambassi aveva fatto ricorso al Tar assieme a quella di Montaione. Secondo i legali dei due comuni, non è stato considerato il numero effettivo degli alunni iscritti per l'anno scolastico in corso, oltre 600 (numero che ci avrebbe escluso dagli istituti da accorpare). E' stato infatti preso a riferimento il numero degli alunni delle preiscrizioni a fine gennaio (594).