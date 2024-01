L'Avis empolese cresce e continua i propri servizi anche nel 2024

A chiusura del 2023 l’Avis Comunale di Empoli conta 1458 donazioni, un importante traguardo raggiunto grazie ai più di 1000 donatori che si sono messi a disposizione dimostrando come sempre l’enorme solidarietà che li contraddistingue. Per questo li ringraziamo in maniera calorosa. Le 1458 donazioni si distinguono in 1170 donazioni di sangue intero, 274 di plasma e 14 multicomponent. Da segnalare l’incremento delle donazioni del plasma, che segnano un +37 rispetto al 2022 e ben 144 nuovi iscritti alla nostra associazione.

Durante l’anno appena passato abbiamo inaugurato la nostra panchina in piazza Guido Rossa e svolto la festa dei nostri 57 anni, enormemente partecipata dai nostri donatori.

Vogliamo ringraziare poi i nostri ragazzi del servizio civile, che insieme ai nostri collaboratori - Elisa e Gabriele - e al consiglio direttivo, hanno fatto un lavoro importantissimo, gestendo al meglio la nostra associazione.

Infine un grazie al centro trasfusionale di Empoli e un abbraccio alla dottoressa Lazzeri, che dopo tanti anni di onorato servizio è andata in pensione.

Lo sportello “Botteghe della salute” è attivo tutti i giorni dalle 14 alle 18 presso la nostra sede, dove un nostro operatore, in maniera totalmente gratuita, potrà fornire una serie di servizi quali: l'attivazione dello Spid e della tessera sanitaria; la prenotazione di visite mediche non urgenti e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, oltre ad altri servizi.

Avis Comunale di Empoli, come tutti gli anni, supporta Telethon con due raccolte nel periodo natalizio e pasquale.

Avis si mette a disposizione della comunità per qualsiasi informazione sul percorso per diventare donatori di sangue e componenti o per prendere gli appuntamenti. I contatti sono lo 0571993608, il 3703566943 o all’indirizzo email empoli.comunale@avis.it.

Fonte: Ufficio stampa