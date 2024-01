Bilancio 24-26, il Comune pone attenzione sul sociale

Con i voti della maggioranza comunale si è provveduto all’approvazione del Bilancio Preventivo 2024.

Restano invariate le aliquote IMU e quelle del trasporto scolastico, aumentano dopo oltre dieci anni senza raggiungere il massimo come invece altri comuni limitrofi da anni già lo sono, l’addizionale IRPEF con le aliquote allo 0,69 per importi fino a 15.000€ , a 0,73 tra 15.001 e 28.000€, 0,76 per i redditi tra 28.001 e 50.000 e dello 0,80 per i redditi oltre 50.000 €, le tariffe della mensa scolastica e quelle degli impianti sportivi. Confermata anche per il quarto anno consecutivo l’attivazione di un fondo, di risorse proprie, per l’abbattimento della TARI alle utenze domestiche. In questo bilancio in cui si sono verificate alcune minori entrate sia sul patrimonio che sui canoni AIT. Si è dovuto inoltre far fronte ai maggiori costi per energia elettrica e gas in quanto dal governo centrale non sono state riversate risorse AGLI Enti Locali. Nel corso del 2024 inoltre sempre grazie ad una finanziaria non attenta alle periferie il Comune dovrà sostenere i costi del rinnovo contrattuale dei dipendenti. È stato raggiunto l’equilibrio di bilancio oltre, oltre ai tagli di spesa eseguiti sulla parte corrente, anche grazie al lavoro di recupero di risorse da tributi elusi od evasi, che permetteranno di eseguire un’adeguata manutenzione su tutto il patrimonio comunale.

Con questo bilancio, si procederà inoltre a numerose attività in campo culturale, sociale e ludico, sono inoltre previste tutte le risorse necessarie per la realizzazione dei centri estivi, sulla falsariga dell’anno passato; l’ampliamento strutturale dal mese di luglio dell’orario di apertura pomeridiana della biblioteca; oltre all’edizione 2024 di Ponte in Festa che vedrà anche quest’anno la partecipazione di artisti di piano nazionale in Piazza del Santuario. Confermato inoltre l’appuntamento del Caffè letterario e la realizzazione di importanti attività insieme alla Commissione Cultura che ha visto l’elezione a Presidente di Elio Grazzini.

Particolare attenzione è stata dedicata al sociale; lavoreremo di concerto con l’SDS della Valdinievole per incrementare e ricalibrare gli interventi al fine di superare anche le nuove povertà causata dalla crisi energetica, cercando di accompagnarle fuori dalla crisi economica che si è venuta a creare. Abbiamo inoltre deciso, anche a fronte del taglio nazionale del Fondo Unico per gli affitti, di incrementare le risorse per il contributo di parte comunale elevandolo a € 45.000,00 senza dimenticare lo stanziamento legato alle politiche abitative, annoso problema di cui l’Amministrazione Comunale se ne sta facendo carico.

Nel bilancio si trovano quindi gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale che punta ad un rilancio dell’economia sugli appalti pubblici, con l’avvio già delle prossime settimane, di un intervento di migliorie al Ciclodromo Alfredo Martini di circa 50.000,00 per renderlo fruibile e per poter svolgere nel corso del 2024 la gara di gestione. Ulteriori interventi saranno € 160.000,00 per la realizzazione di nuovi marciapiedi e per il rifacimento di altri esistenti, un primo intervento di migliorie al cimitero comunale per oltre 70.000,00 che si vanno ad assommare al rifacimento dell’impianto elettrico in corso di esecuzione, la realizzazione di un impianto fotovoltaico al Plesso Don Milani primo passo per una possibile comunità energetica per € 90.000,00, l’estensione della Pubblica Illuminazione per € 40.000, la riqualificazione della piastra scolastica per € 100.000,00.

“Quello che si è approvato nella seduta del 21 dicembre – afferma il capogruppo Lorenzo Bartoli – è un Bilancio che tende la mano verso le fasce più deboli a differenza di quanto è in procinto di fare il governo; governo forte con i deboli e debole con i forti. Approvazione che permette agli uffici di poter impegnare già dai primi giorni del mese di gennaio le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati.”

“Soddisfazione – commenta il Sindaco Nicola Tesi – per questo duplice risultato raggiunto, si è giunti ad approvare il Bilancio Preventivo entro la fine 2023, fatto a cui il Comune di Ponte Buggianese non riusciva da oltre 30 anni; inoltre a che a fronte di diversi aumenti, il Bilancio 2024 e quelli successivi potranno contare di adeguate risorse per la manutenzione del patrimonio esistente, dell’erogazione di servizi adeguati e qualificati per tutti i cittadini e di una spesa sociale veramente calibrata ed adeguata ai bisogni del nostro territorio. Voglio infine ringraziare l’Assessore Marco Biagini e tutti i dipendenti dell’area economica finanziaria per aver raggiunto questo importante traguardo”.

Fonte: Ufficio Stampa