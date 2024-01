Epifania, gli eventi per la Befana a Pietrasanta

Sarà una Befana per... tutti i gusti, quella che atterrerà a Pietrasanta fra venerdì 5 e sabato 6 gennaio per distribuire sorrisi, dolcezze e buone pratiche di attenzione all'ambiente.

Venerdì, vigilia dellEpifania, prima tappa alle 16 in centro storico: la Befana di Capezzano Monte, insieme ai Re Magi e al gruppo storico paesano, con alcuni componenti della Filarmonica locale e del Coro Versilia, si fermerà a salutare i bambini prima di proseguire, a cavallo della sua insostituibile scopa, verso le colline, dove proseguiranno i festeggiamenti in suo onore con canti, balli e golosità. “Questo appuntamento – sottolinea il vicesindaco e assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – chiude il ricco calendario di iniziative che hanno accompagnato cittadini e visitatori per oltre un mese, durante le festività. Abbiamo proposto mercatini, intrattenimento per le famiglie, eventi culturali nel segno della tradizione: coltivare e mantenere la nostra identità è un dovere, tramandarla ai più piccoli per renderne loro stessi protagonisti è quanto di più bello possa esistere. La Befana di Capezzano Monte è tutto questo: storia, tradizione locale e una festa senza età”.

Sempre venerdì, alle 17, in sala dell'Annunziata, Stefania Luisi dell'associazione culturale “La noce a tre canti” racconterà “Una calza piena di storie”, letture ad alta voce dedicate alla simpatica vecchina che coinvolgeranno tutta la famiglia. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Ma ci saranno anche altre occasioni, sul territorio, per incontrare la Befana.

Venerdì, dalle 18, quella “convocata” dalla contrada La Cervia sarà in giro alle Prade, insieme ai suoi fedeli aiutanti. E durante il pomeriggio ci si potrà imbattere anche nella Befana “green” del gruppo GoVersilia che, dopo un primo sopralluogo in spiaggia, sulla Marina, raggiungerà la frazione di Valdicastello. Questa versione “ecologista” della simpatica vecchina la ritroveremo all'opera il giorno seguente (sabato 6 gennaio) dalle 10,30 per l'iniziativa di pulizia della spiaggia intitolata “La Befana vien dal mare”, promossa per ricordare a tutti di avere cura del nostro ambiente. La partecipazione alla mattinata è gratuita e aperta a tutti: i partecipanti che vorranno “immortalare” e condividere l'evento potranno pubblicare le loro immagini direttamente sul gruppo Facebook GoVersilia o sui propri profili social, utilizzando gli hashtag #goversilia e #labefanaviendalmare.

Fonte: Ufficio Stampa