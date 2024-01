Furto a una coppia a Capodanno, un arresto

La notte precedente al capodanno i carabinieri a Prato hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne per una rapina in strada in danno di una coppia di persone che stavano rincasando. La coppia aveva lasciato l’auto in un parcheggio e nel raggiungerla a piedi erano stati accerchiati da quattro individui incappucciati; sono stati aggrediti dopo un breve tentativo di fuga, riportando lievi lesioni. Alla donna hanno strappato la borsa mentre all’uomo veniva sfilato il Rolex. I rumori avevano attirato l’attenzione di un abitante della zona che ha dato l’allarme al 112. Le pattuglie giunte prontamente sul posto, dopo aver soccorse le vittime, hanno iniziato le ricerche riuscendo ad individuare uno dei responsabili all’interno dei giardini pubblici poco lontani. L’uomo durante il tentativo di fuga aveva abbandonato un oggetto che è stato successivamente recuperato e riconosciuto dalla donna. Continuano le attività di indagine per l’individuazione dei complici e della restante refurtiva.