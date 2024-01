I tre Cori di San Miniato chiudono il Giubileo della Diocesi

Per la prima volta nella storia della città di San Miniato, la Corale Balducci, il Coro San Genesio e gli Insieme per Caso si esibiranno in una serata indimenticabile, all'insegna della musica, per celebrare la fine dell'anno giubilare. Un concerto eccezionale che si svolgerà il 7 gennaio 2024, alle 18.00, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e di San Genesio a San Miniato, un'occasione che riunisce sullo stesso palco tre storici cori sanminiatesi, tre realtà riconosciute a livello nazionale ed internazionale per la loro bravura e la passione che mettono nella musica corale. Ognuno di essi, con un proprio repertorio e uno stile particolare, offrirà un vero spettacolo per gli occhi e per le orecchie; i direttori dei tre cori, infatti, in collaborazione uno con l'altro, hanno dato vita a un programma coinvolgente e sorprendente, che spazia dai classici del repertorio corale fino a brani contemporanei, arrangiati in modo innovativo. Il concerto è organizzato dal Comune di San Miniato e realizzato grazie alla Fondazione Crsm e alla Diocesi di San Miniato.

"La scelta di organizzare questo evento nel contesto della fine dell'anno giubilare, è un omaggio alla comunità sanminiatese, alla Diocesi e a tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e la loro dedizione a rendere speciale questo anno così importante per la Città - spiega l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Attraverso la bellezza della musica, l'amministrazione vuole celebrare il successo di questo straordinario periodo di festeggiamenti, e lo facciamo con questa serata memorabile, nata dalla collaborazione di tre straordinari cori cittadini, con la volontà di trasmettere un messaggio di unità e condivisione, come solo la musica sa esprimere".

