Meningite fulminante a 27 anni. Giovane muore a Grosseto

Un giovane di 27 anni è morto a causa di una meningite fulminante, nel reparto di rianimazione dell'ospedale isericordia di Grosseto.

Il 27enne proveniva dall'ospedale di Massa Marittima, dove era già ricoverato in condizioni critiche.

Residente in Veneto, il giovane era a Follonica per le vacanze natalizie con la sua ragazza. Nel centro marittimo, il ragazzo si era rivolto al pronto soccorso per alcuni malesseri, sempre più insistenti, come febbre altissima e aaltri sintomi che hanno allarmato i medici.

A Grosseto il quadro clinico si è rivelato subito molto critico e una volta ricoverato in rianimazione le condizioni di salute sono subito precipitate.

Sabato 30 dicembre il giovane è morto, colpito da una meningite fulminante.