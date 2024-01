Trattore si ribalta nelle campagne dell'Elba, ferito un 46enne

Incidente agricolo all'isola d'Elba dove un 46enne è rimasto ferito dopo che il trattore sul quale si trovava si è ribaltato. È successo in una strada stretta, tra Portoferraio e Rio, questo pomeriggio. Probabilmente per un errore di manovra il mezzo si è ribaltato, travolgendo l'uomo e provocandogli traumi a testa, torace, bacino e gambe. Il 46enne, socio di una società che gestisce una struttura alberghiera, è rimasto cosciente durante i soccorsi del 118 ed è stato trasferito con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Siena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Rio per i rilievi.