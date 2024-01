Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, proposta a Casciana Terme Lari

Il consigliere comunale Riccardo Pasqualetti ha chiesto di discutere nel prossimo consiglio comunale il possibile conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Motivando la proposta, Pasqualetti dichiara che la senatrice a vita è "testimone vivente di una delle più grandi tragedie prodotte dalla civiltà umana" e "nel corso della sua vita si è fatta instancabile promotrice di attività contro l'indifferenza di fronte al riaffacciarsi nei nostri tempi di episodi di imbarbarimento e senza sentimenti di odio nei confronti dei responsabili delle violenze".

La senatrice, prosegue Pasqualetti, meriterebbe la cittadinanza onoraria di Casciana Terme Lari per la sua testimonianza di ex deportata, per il suo costante impegno in campagne per i diritti umani e per la sua azione contro ogni forma di razzismo ed antisemitismo.