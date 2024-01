Cultura e sport per studenti universitari, tutte le offerte gratuite dal Dsu Toscana

Sono numerose le iniziative promosse dal DSU Toscana per favorire la fruizione di eventi culturali degli studenti universitari e ricevere agevolazioni per svolgere attività sportive e ricreative.

L'offerta spazia dai laboratori teatrali organizzati all'interno di alcune residenze universitarie di Firenze, Pisa e Siena, ai 40 ingressi gratuiti alla mostra di "Alphonse Mucha. La seduzione dell'Art Nouveau" in esposizione presso il Museo degli Innocenti di Firenze, alle due visite guidate alla mostra temporanea "Le Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art" a Palazzo Blu di Pisa, previste per il 17 febbraio e il 16 marzo, ai Sabato a teatro con 180 ingressi gratuiti per 9 spettacoli di prosa presso il Teatro della Pergola di Firenze, il Teatro Verdi di Pisa e il Teatro dei Rinnovati di Siena.

Sul fronte sportivo sono previsti 150 pacchetti per ingressi gratuiti alle palestre Bodyline (Firenze), Easy(Pisa) e San Minato (CUS Siena) e i corsi di yoga che si svolgeranno tutte le settimane il giovedì presso le residenze universitarie Mattioli di Siena, Nettuno di Pisa e Mezzetta di Firenze.

