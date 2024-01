Il teorico di Putin ospite a un convegno a Lucca, è polemica

Alexander Dugin sarà ospite a Lucca, nasce la polemica. Il filosofo teorico dell'aggressione russa in Ucraina sarà ospite in videocollegamento a un convegno a Lucca il prossimo 27 gennaio, peraltro giorno della Memoria. Dugin è stato invitato da Lorenzo Berti, fondatore di Casapound a Pistoia, la stessa Casapound che a Lucca ha uno dei suoi massimi esponenti, l'assessore Fabio Barsanti. Il convegno si chiamerà 'Verso un nuovo mondo multipolare'.

"E' un grave errore aver invitato sabato 27 gennaio, a Lucca, a un convegno organizzato dall'Associazione Vento dell'Est, il filosofo Aleksandr Dugin, che è annunciato in collegamento da Mosca. Dugin è l'ideologo dell'aggressione all'Ucraina, teorico della supremazia di una Russia euroasiatica sull'odiato Occidente". Lo affermano il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella e l'on. Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia e responsabile Esteri del partito azzurro.

"Auspichiamo - aggiungono Stella e Bergamini - che gli organizzatori del convegno ci ripensino e non diano spazio alle teorie politiche violente e guerrafondaie del filosofo russo, soprattutto in un momento come quello attuale in cui il sostegno del nostro Paese e dell'Unione Europea all'Ucraina deve essere chiaro e più forte che mai".