Gruppo Fratres Fucecchio: 1206 donazioni e 600 donatori in un anno

Sono state ben 1206 le donazioni che i circa 600 donatori e donatrici del Gruppo Fratres di Fucecchio hanno assicurato al nostro Sistema Trasfusionale nel corso dell’anno appena concluso; mai così tante in 59 anni di storia dell’Associazione. Trend che sta proseguendo da diverso tempo, essendo stato il 2023 il quarto anno consecutivo di crescita, con l'augurio che questa fase positiva prosegua anche nel 2024, che vedrà i festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione del Gruppo. Molto importante la raccolta del plasma, pari a 485 unità, indispensabile non solo in uso clinico ma anche per la produzione dei farmaci plasmaderivati, necessari per la cura di numerose malattie e per i quali l’Italia non è purtroppo autosufficiente; le donazioni di sangue intero sono state 718, mentre 3 le donazioni multicomponent. Grande soddisfazione anche per i nuovi donatori: ben 57 hanno iniziato il loro percorso di donazione lo scorso anno, molti dei quali appena maggiorenni. Il Consiglio Direttivo desidera esprimere profonda gratitudine ai propri associati per il costante impegno di solidarietà nei confronti di coloro che per vivere hanno bisogno del dono del sangue (ben seicentomila solo in Italia) e riconoscenza al personale sanitario e amministrativo del Centro Trasfusionale di Fucecchio per la professionalità nello svolgere il loro importante lavoro. Un sentito ringraziamento va anche a tutte quelle realtà che collaborano con il Gruppo Fratres per diffondere la cultura della donazione: le scuole, le parrocchie, gli enti, le contrade del Palio di Fucecchio, le numerose associazioni con le quali da anni è stato instaurato un proficuo rapporto di reciproca cooperazione.