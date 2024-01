Pedina la ex compagna e picchia il fratello, 43enne finisce in carcere dopo mesi di stalking

Arrestato per stalking ai danni della compagna dopo vari fatti segnalati alle forze dell'ordine. Si tratta di un 43enne di Scarperia e San Piero, nel Fiorentino. I carabinieri di Scarperia hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Firenze, su richiesta della procura fiorentina.

Dall'aprile 2020 il 43enne e la vittima di violenze avevano vissuto una relazione sentimentale altalenante. Alla fine della relazione la donna aveva chiesto l'ammonimento verso il compagno. Fino a novembre, quando gli episodi di pedinamento e stalking si sono presentati con forza. La donna veniva tempestata di telefonate, il 43enne si presentava spesso sul posto di lavoro, offendendola. I carabinieri di Borgo San Lorenzo sono intervenuti più volte, informando la procura. In uno di questi interventi, il 43enne ha minacciato e aggredito fisicamente il fratello della donna, che era intervenuto in sua difesa. Il 7 dicembre 2023 è stata eseguita la prima misura cautelare: il divieto di avvicinamento.

Il 30 dicembre però è stato ancora sorpreso di fronte al negozio dove la ex compagna lavorava, perciò è finito in manette. Al precedente divieto si sono sommati il divieto di dimora a Borgo San Lorenzo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il tribunale, viste le segnalazioni che si erano ripetute, ha emesso la custodia cautelare in carcere. Il 43enne è finito così a Sollicciano.