Gli stadi della Toscana immaginati dall'intelligenza artificiale: da non crederci

Con le infinite possibilità dell'Intelligenza Artificiale, ci siamo divertiti a reimmaginare la Toscana. Con il software DALL·E 3 messo a disposizione da Bing, il motore di ricerca di Microsoft, abbiamo pensato a come sarebbero gli stadi di calcio della Toscana se a metterci le mani fosse proprio l'intelligenza artificiale. I risultati sono abbastanza sbalorditivi, sia per la rapidità della creazione (in un minuto vengono realizzate 4 immagini, simili ma con particolari differenze), sia per la complessità dell'immagine. Al contrario, come difetti vediamo nomi scritti in maniera abborracciata e evidenti difetti strutturali (nella prima ipotesi dello stadio di Empoli, le tribune vengono piazzate anche al di fuori di esso, con visibilità pressoché azzerata). Prendiamo la galleria per quella che è: un insieme divertente di disegni.

Lo stadio di Firenze

Lo stadio di Empoli

Stadio di Lucca

Stadio di Livorno

Stadio di Pisa

Stadio di Viareggio