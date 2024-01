Trovato con dosi di cocaina, denunciato 34enne a Prato

Gli agenti della Squadra Volanti di Prato hanno denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti un 34enne del Pakistan. L’uomo, irregolare in Italia e con precedenti, è stato notato ieri pomeriggio dai poliziotti in via Oberdan, mentre procedeva in modo sospetto. A seguito del controllo è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina e di 240 euro, denaro che secondo gli agenti è provento delle attività di spaccio. Oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, l'uomo è stato segnalato all'Ufficio immigrazione.