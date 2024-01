11Lune d’Inverno per la Befana, gli appuntamenti per bambini e famiglie

Sabato 6 gennaio, nonostante il maltempo previsto in tutta la Toscana, 11Lune d’Inverno si svolgerà lo stesso con una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie.

Sabato 6 gennaio il mercatino artigianale si terrà all'Ex Automercato (via Borgherucci 49), la Galleria dei Giganti (via Cavour, 3/7) ospiterà alle 16.30 Piano Sky della Compagnia Cardinali Group, a seguire alle 17 lo spettacolo Light Dance della Compagnia Lux Arcana e infine Man in Bubble e Tempesta di Bolle della Compagnia Bubble On Circus, accompagnati dalla musica della Rusty Brass alle 17.45.

La Magnifica Ricetta della Compagnia Terzostudio, uno spettacolo di attori e burattini liberamente ispirato alla vita di Francesco I de’ Medici, si terrà a Palazzo Senza Tempo alle ore 15.30 e in replica 17.00

Lo spettacolo Street Safari del ventriloquo Nicola Pesaresi, che darà voce a personaggi così originali da sembrarci veri, si terrà a Palazzo Senza Tempo alle ore 16.00 e in replica alle 17.00

La Rusty Brass Band vi farà ballare a Palazzo Senza Tempo e alla Galleria dei Giganti!

Le altre attività e laboratori già previsti al chiuso rimarranno invariati.

Perciò alle 15.30 al Centro Polivalente I sacchi di sabbia metteranno in scena Sandokan O la fine dell’avventura, da “Le tigri di Mompracem” di Emilio Salgari.

Alle 16.30 al Cinema Passerotti la Compagnia Officine Papage vi farà riflettere con Gaia, come stai? Uno spettacolo dedicato alla terra e alle nostre abitudini sbagliate.

I palazzi del centro storico ospiteranno tante attività didattiche che stimoleranno la creatività di tutti i bambini: dal laboratorio di oreficeria medievale con Giovanni Rotondi al Museo Archeologico; dal laboratorio di cake pops con Francesca Molesti a quello di scrittura haiku con Pino Pace in collaborazione con la casa editrice Marcos y Marcos a Palazzo Pretorio; dal viaggio musicale dell’Accademia Alta Valdera insieme alle note della Madame Butterfly di Puccini alle grandi storie Disney con i volontari di Nati per leggere; dalle attività ideate dall’associazione Mondobimbi al laboratorio di creazione di storie con L’Oltrarno, la Scuola di Formazione dell’Attore diretta da Pierfrancesco Favino a Palazzo Senza Tempo

Ad accompagnare grandi e piccini saranno anche le attività commerciali del centro storico che proporranno il truccabimbi, presso Perfumus e Ristorante Audha; una golosa e dolcissima sorpresa presso la Pasticceria Ferretti e delle divertenti caricature presso il Bar La Terrazza con la pittrice Veronica Cairo.

L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

L’iniziativa nasce a dicembre 2013 dal desiderio del Comune di Peccioli, della Fondazione Peccioliper, dei Commercianti, della Pro Loco, dei Rioni, delle associazioni e dei cittadini di Peccioli e il sostegno di Belvedere spa, di animare il centro storico durante le Feste per antonomasia, quelle natalizie, stringendosi insieme in una rete virtuosa di collaborazione pubblica, portando avanti lo spirito della festa, il tutto organizzato, coordinato e promosso dalla Fondazione Peccioliper, nell’intento di offrire una proposta di valore per tutta la Valdera.

Molte le iniziative organizzate. Il pomeriggio sarà allietato da street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei Musei, del Palazzo Senza Tempo, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali.

Il 2023 è un anno speciale: sono passati 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, scrittore tra i più amati in Italia e non solo. Calvino è stato e continua a essere un punto di riferimento della cultura italiana, uno dei maggiori intellettuali del nostro tempo, tra gli autori più letti e più suggeriti nelle scuole a tutti i livelli. Romanziere, scrittore, giornalista, figura di spicco per il suo impegno politico e civile, interessato al mondo del teatro, del cinema, della musica, del fumetto, dell’arte.

E proprio a Calvino è dedicato il manifesto di questa edizione di 11Lune d’Inverno, il cui disegno è stato affidato, per l’anno anno a Riccardo Burchielli, artista nel campo dei fumetti e delle illustrazioni che lavora per le più importanti case editrici internazionali.

Ringraziamo le numerose le associazioni locali che hanno collaborato al programma di 11Lune d’Inverno proponendo interessanti attività e un prezioso aiuto: la Filarmonica di Peccioli, Mondobimbi onlus, gli Arcieri storici di Peccioli, la Pro Loco, i Commercianti di Peccioli, l’Associazione Noi per Voi. Un’intera comunità si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo.

Anche per l’edizione 2023/2024 i partecipanti di 11Lune d’Inverno riceveranno una card magnetica e uno speciale gadget.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa tel. + 39 0587 672158, info@fondarte.peccioli.net, www.fondarte.peccioli.net

Fonte: Fondazione Peccioliper