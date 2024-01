Divisione Regionale 2, il Gialloblu riparte dal PalaBetti e dalla seconda della classe

Smaltiti brindisi e panettoni, il Gialloblu Castelfiorentino si appresta a tornare in campo. E per inaugurare il nuovo anno ecco una sfida di altissima classifica. Domenica 7 gennaio, alle ore 18, i ragazzi di Dario Chiarugi ricevono il Basket Volterra, seconda della classe, per l’undicesima giornata del girone di andata di Divisione Regionale 2 (arbitri Cammilli di Empoli, Carboni di Scandicci).

Uno scontro diretto in cui i padroni di casa, reduci dall’amara sconfitta subita nel derby di San Miniato che ha chiuso il 2023, affronteranno la diretta inseguitrice della capolista Valdera. Volterra, infatti, si presenterà al PalaBetti forte della seconda posizione a braccetto con il Libero Basket Siena, ma con due sole lunghezze di vantaggio sui gialloblu. Una gara che segnerà peraltro il ritorno in campo dell’ala classe ’99 Steve Tavarez, fino alla scorsa stagione in pianta stabile nel roster della C Gold castellana, che dopo qualche mese lontano dal parquet ha deciso di riallacciarsi le scarpe. Una sfida delicatissima, insomma, tanto per la classifica quanto per inaugurare al meglio il nuovo anno e con esso la seconda e decisiva parte di stagione.

Fonte: Abc