Fusione, FdI Lajatico: "L'amministrazione di Peccioli non si rassegna alla sconfitta"

"Nonostante il referendum consultivo nel quale è prevalso il no schiacciante alla fusione, l’Amministrazione comunale di Peccioli non accetta la sconfitta e continua a ficcare il naso in questioni che non le competono".

Inizia così il comunicato di Fratelli d'Italia Lajatico.

"Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale di Peccioli ha inviato ai cittadini di Lajatico dei volantini propagandistici nei quali per l’ennesima volta è stata attaccata in maniera vergognosa la decisione democratica dei cittadini di Lajatico, che hanno scelto di preservare l’autonomia del proprio amato comune. Evidentemente la vittoria del no alla fusione non va giù al Sindaco di Peccioli, il quale continua a dispensare giudizi e consigli non richiesti nei confronti del nostro comune".

"Adesso è proprio il caso che il sindaco di Peccioli la finisca di interferire con le questioni di Lajatico e allo stesso tempo il sindaco Barbafieri la smetta di tenere una posizione ambigua, facendo finta di nulla. Intromissioni di qualsiasi genere da parte di Peccioli non sono più tollerabili e l’Amministrazione di Lajatico deve difendere e rispettare la volontà dei propri cittadini, non permettendo ulteriori attacchi da parte di Peccioli".

"Come Fratelli d’Italia siamo presenti al fianco dei cittadini di Lajatico, La Sterza, Villa San Giovanni e Orciatico, e faremo rispettare la loro volontà. Inoltre siamo pronti a costruire qualcosa di bello e importante per il nostro amato comune, in piena autonomia, puntando sul turismo, sull’agricoltura, sull’enogastronomia, e attivando le sinergie necessarie per garantire una qualità di vita migliore a tutti i nostri concittadini".

Fonte: Ufficio Stampa