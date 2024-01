Oro e argento per Gianni Siragusa ai campionati indoor di marcia ad Ancona

Perde l'imbattibilità nella marcia il plurimedagliato mondiale Gianni Siragusa, atleta di Colle di Val d'Elsa, al 5°campionato nazionale di atletica leggera Aics indoor ad Ancona, disputatosi il 4 e 5 gennaio.

Una gara veloce nell'anello di 200 m del palandoor nella gara dei 3000 m di marcia in pista. Dopo molti anni di dominio assoluto cede lo scettro per pochissimi metri,causa per un influenza presa qualche giorno fa.

Dopo qualche ora però si riscatta col il titolo italiano nella gara del getto del peso adulti uomini 55 segnando al secondo lancio la migliore prestazione mondiale dell'anno ,e la seconda nella marcia.

In questi tricolori di Ancona, Siragusa per questo 2024 a gareggiato con nuova squadra, quella ASD Podistica Carsulae di Terni, capitanata da Leonardo De Angelis,nonché responsabile della commissione tecnica di atletica leggera nazionale Aics.

Prossimo impegno per l'azzurro è il 28 gennaio nell'isola portoghese di Madeira per la gara mondiale degli internazionali di Open. La competizione sarà nel complesso sportivo intitolato proprio a Cristiano Ronaldo nella bellissima Costa Brava.

Obbietto per l'azzurro vincere, e fermare il crono alla miglior prestazione mondiale dell'anno nei 5000 m di marcia in pista.