Savino Del Bene termina le ferie: si torna in campo contro Busto Arsizio

Dopo oltre dieci giorni di riposo la Serie A1 di pallavolo femminile torna in campo nel week end dell’Epifania per il secondo turno del girone di ritorno.

Dopo la pausa del periodo natalizio la Savino Del Bene Volley si prepara ad una nuova sfida e sabato 6 gennaio, a partire dalle 17.30, ospiterà a Palazzo Wanny la UYBA Volley Busto Arsizio.

La gara sarà il primo appuntamento di un gennaio particolarmente intenso per la formazione di coach Barbolini, che nel primo mese del 2024 sarà chiamata ad affrontare sette gare tra impegni di campionato, Coppa Italia e CEV Champions League.

EX E PRECEDENTI

Nessuna delle giocatrici nel roster della UYBA Volley Busto Arsizio ha mai indossato la maglia della Savino Del Bene Volley.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece tre le giocatrici ex Busto Arsizio:

Britt Herbots, schiacciatrice belga classe ’99, ha indossato la maglia della società lombarda in due stagioni consecutive (2018-2020), vincendo la CEV Cup nella sua prima annata con Busto Arsizio.

Francesca Villani, schiacciatrice classe ’95, ha disputato la stagione 2019-2020 con la squadra bustocca.

Haleigh Washington, centrale statunitense classe ’95, ha giocato con Busto Arsizio nell’annata 2019-2020.

Quello di questo fine settimana sarà il ventiquattresimo confronto ufficiale tra i confini italiani, ma le due squadre si sono affrontate anche in ambito europeo.

La Savino Del Bene Volley e la E-Work Busto Arsizio si sono infatti sfidate anche in CEV Champions League: era la stagione 2020-2021 e le due formazioni si divisero i successi nelle sfide del Girone A. La Savino Del Bene Volley si aggiudicò il match d’andata e fu sconfitta al ritorno, in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie break.

Il bilancio dei precedenti in ambito italiano è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 16 vittorie contro le 7 imposizioni di Busto Arsizio.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Si riparte da Busto. Una squadra buona, una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata e che affrontiamo dopo un lungo periodo di pausa. In pratica sono due settimane che non si gioca. Si è trattato sicuramente di una pausa buona dal punto di vista del riposo, perché c’era bisogno di stare un po’ lontano dalla palestra. Adesso siamo molto concentrati sul cercare di recuperare il ritmo, ci aspettiamo sicuramente una partita con diverse insidie.”

LE AVVERSARIE

La UYBA Volley Busto Arsizio è attualmente posizionata al decimo posto nella classifica di Serie A1, avendo raccolto 4 vittorie e 10 sconfitte, per un bottino totale di 14 punti.

La formazione bustocca è guidata in panchina da coach Juan Cichello, tecnico argentino che, dopo aver fatto da secondo a Julio Velasco, è stato promosso ad head coach lo scorso novembre, quando Velasco ha assunto il ruolo di nuovo CT della Nazionale.

Reduce dalla sconfitta casalinga subita a Santo Stefano contro l’Allianz Vero Volley Milano (1-3), Busto Arsizio questo sabato scenderà in campo con il 6+1 composto da Boldini al palleggio, Bracchi come opposto, Lualdi e Sartori da centrali, con Piva e Carletti in banda e Zannoni come libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e UYBA Busto Arsizio sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Savino Del Bene Volley