Sicurezza in provincia di Firenze: aumentano furti e rapine

Lo scorso anno ha visto la crescita di furti e rapine nella provincia di Firenze. A confermarlo è stato il questore Maurizio Auriemma, durante la presentazione del bilancio dell'andamento della criminalità avvenuta oggi.

Il 2023 è stato caratterizzato dall'incremento di rapine (+56%) e furti in strada (24%), spesso messi a segno nel centro storico e in particolare nei quartieri di Coverciano, Rifredi e Isolotto. Il bottino nella maggior parte delle volte consiste in pochi spiccioli e cellulari, ma a preoccupare è l’età dei coinvolti: autori e vittime, infatti, sono spesso minorenni e questo riporta al centro della discussione il fenomeno delle baby gang, che per il questore sono originate dall' "assenza di valori"

Nello scorso anno, 360 ragazzi tra i 14 e i 17 anni di età sono stati denunciati con l'accusa di furto o rapina, con una crescita del 50% rispetto all'anno precedente (nel 2022 erano 240). Inoltre, 168 le persone – tra adulti e minori – sono state arrestate nel 2023 per furto mentre per 745 è scattata la denuncia. In crescita, nella provincia di Firenze, anche i furti in abitazione (+23%) e negli esercizi commerciali (+18%). Lo testimoniano le spaccate con tombini, moltiplicatesi nell'ultimo semestre del 2023. Per fronteggiare l’escalation il quale il questore ha creato una task force durante il periodo natalizio che ha coinvolto tutte le forze di polizia.

In aumento anche gli ammonimenti per violenza domestica, 57 nel 2023 contro i 7 del 2022, nonché le denunce di atti persecutori (+4%). Tuttavia, sono diminuiti i casi di violenza domestica (percosse, minacce, lesioni lievi), in calo del 17% rispetto al 2022.