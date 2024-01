Svastica sul cippo dedicato al comandante partigiano, la condanna del PCI

Il Partito Comunista Italiano partecipa alla popolazione la condanna del vile atto accaduto a Lamporecchio, dove ignoti hanno disegnato una svastica sul cippo dedicato al comandante partigiano Giovanni Calugi, e di ogni rigurgito fascista sul nostro territorio e nell’Italia intera.

"Non vogliamo - si legge in una nota - che certi fatti e idee nefaste del passato, per di più anticostituzionali, tornino a infangare la democrazia e il nome di un compagno con la 'C' maiuscola come Giovanni Calugi, partigiano e uomo di grande carisma tra la popolazione di Lamporecchio e non solo. Oggi è forse necessario tornare ad alzare la voce, a partire dalla difesa dei valori antifascisti calpestati e offesi. La nostra presa di posizione, quella di un partito altamente costituzionale, deve spingere le organizzazioni antifasciste come l’ANPI a mostrare che il fascismo non tornerà e non creerà più morte e distruzione nel nostro Paese".

"Oggi - prosegue il comunicato - siamo governati da uno strascico di fascismo in guanti bianchi a causa del troppo permissivismo degli ultimi 30 anni, durante i quali chi si è alternato al governo del Paese non ha saputo frenare questa deriva, premessa per favorire i poteri forti e quelli occulti che da sempre vogliono colpire i diritti e la democrazia. Questo è il risultato che ormai da troppe parti rifiorisce. Invitiamo pertanto tutti gli antifascisti a respingere gli attacchi di vigliacchi che non hanno il coraggio di mostrare il loro volto ma tramano nell'ombra con la speranza di risorgere".

"Il PCI sarà sempre a difesa della democrazia e della Costituzione repubblicana contro ogni attacco fascista, vecchio e nuovo. I giovani prendano in mano e rinnovino il patrimonio della Resistenza! Noi comunisti, come ieri e come sempre, saremo in campo a Lamporecchio, che non merita una vergogna come quella accaduta, e altrove per battersi contro il fascismo e i fascisti, per ricostruire una diga antifascista".

Fonte: Ufficio Stampa