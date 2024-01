Incendio in appartamento a causa di un corto circuito di una coperta elettrica

A Bucine un incendio è scoppiato in un appartamento a causa di un corto circuito di una coperta elettrica. Il fuoco ha interessato una camera da letto, dichiarata inagibile, causando lievi danni principalmente dovuti al fumo. Presenti nell'abitazione un padre e un figlio di 81 e 42 anni, entrambi sono stati trasportati in ospedale La Gruccia di Montevarchi (Arezzo) in codice giallo per accertamenti. Il figlio ha riportato ustioni alle mani nel tentativo di spegnere le fiamme.