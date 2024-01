Frana nel pomeriggio nella frazione di Torcigliano, nel comune di Camaiore in Versilia. Le autorità locali, tra cui personale della Protezione Civile, geologi, e forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente per monitorare la situazione e mettere in sicurezza la strada che conduce al paese di Torcigliano. Le operazioni includevano la rimozione di detriti, sassi e terra caduti sull'asfalto.