Massimiliano Grassi di Block To Rock ASD chiude a 14 anni una via estrema di 8A+

Il 2024 si apre con una notizia storica e molto importante per la squadra di arrampicata sportiva di Block To Rock ASD con sede a Colle Val D’Elsa (SI).

In data Giovedì 4 Gennaio 2024, Massimiliano Grassi, atleta agonista di Block To Rock ASD, chiude in ambiente outdoor a San Vincenzo (LI), una via di 8A+, a soli 14 anni. La via denominata “Conosci te stesso” è una via di arrampicata sportiva con la corda tra le più dure del centro-sud della Toscana. Una via con dei passaggi estremi in forte strapiombo, in gergo arrampicatorio, un vero e proprio “tetto”.

Siamo molto felici delle performance del nostro Massimiliano anche perché con la sua impresa sportiva rientra tra i pochissimi atleti di 14 anni a livello nazionale ad aver portato a termine vie di quella difficoltà. In tutta Italia infatti si trovano solo decine di altri casi simili con atleti così giovani che portano a termine imprese così estreme.

Un grande orgoglio per tutta la nostra squadra, per l’allenatore Joseph Giovetti, per i genitori di Massimiliano e per tutto il territorio della Val d’Elsa e della provincia di Siena.

Si conferma quindi nuovamente anche il nostro impegno nella formazione di una squadra di atleti (agonisti e non) che possa competere nelle sfide di livello nazionale. Per uno sport come l’arrampicata sportiva che anche quest’anno tornerà protagonista nelle prossime Olimpiadi.





Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa



<< Indietro