Monossido di carbonio durante recita natalizia in parrocchia, 20 intossicati

Durante una recita natalizia in una parrocchia a Pergo, frazione del comune di Cortona, 11 persone, tra cui 5 bambini, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Due di loro sono stati trasferiti in camera iperbarica a Grosseto, ma non sembrano essere in pericolo di vita. L'allarme è stato segnalato poco dopo le 16:15, quando i vigili del fuoco sono intervenuti dopo una chiamata. Le vittime sono state soccorse e trasportate negli ospedali dell'Aretino. La causa dell'intossicazione è ancora sconosciuta, e i vigili del fuoco stanno conducendo accertamenti per identificare la fonte precisa di fuoriuscita del gas inodore e insapore. Va notato che un episodio simile era già avvenuto nella stessa chiesa di Pergo l'1 dicembre 2022, quando un gruppo durante un incontro di catechesi aveva accusato malori.