A Pietrasanta borse lavoro per la custodia di bagni e parchi pubblici

Dopo la “sperimentazione” avviata nella primavera 2023, con custodia e vigilanza ai bagni pubblici di piazza Statuto, è stato consolidato e messo a sistema il progetto di reinserimento sociale elaborato dal Comune insieme alla Consulta del Volontariato cittadina.

Dal 2 gennaio, infatti, 13 persone residenti a Pietrasanta, scelte tramite apposito bando, hanno iniziato a occuparsi dell’apertura e chiusura di sei parchi pubblici fra Marina e centro storico, oltre che degli stessi servizi igienici; tre di queste persone, inoltre, sono a disposizione anche dell’ufficio turismo, per dare supporto operativo al personale in occasione di eventi particolari. “Lo strumento della borsa lavoro, così come strutturato insieme alla Consulta, si è rivelato subito molto valido – sottolineano gli assessori a sociale e associazionismo, Tatiana Gliori e Andrea Cosci – sia per contrastare l’esclusione dei soggetti più fragili dal circuito lavorativo, situazione che spesso degenera in vero e proprio isolamento, sia per ricevere un contributo prezioso in quelle piccole attenzioni che vanno a migliorare la quotidianità di chi vive o si trova in visita a Pietrasanta”.

Il Comune, infatti, ha investito oltre 50 mila euro su questo progetto che durerà per l’intera annualità 2024: “Al bando, chiuso a fine novembre, avevano partecipato una trentina di persone – riferisce Andrea Galeotti, presidente della Consulta del Volontariato – le 22 ammesse, ordinate in una graduatoria a scorrimento, sono state via via contattate e hanno sostenuto un semplice colloquio, nelle scorse settimane, a conferma della loro effettiva disponibilità per i servizi richiesti. I borsisti riceveranno un compenso mensile ma, quello che più conta, è la dignità e il senso di concreta utilità che porta con sé questo progetto: al sindaco, agli assessori e agli uffici comunali che hanno deciso di dargli seguito va il mio più sincero plauso e ringraziamento”.

I parchi interessati dal progetto sono quello della Lumaca e della Fontanella, gli spazi a Focette, Fiumetto e al quartiere Africa e l’area a Ponterosso, dov’è stato predisposto a partire da lunedì (8 gennaio) anche un turno pomeridiano di sorveglianza “per rispondere ai piccoli atti di vandalismo – spiegano gli assessori – che da alcuni giorni ci vengono segnalati da chi frequenta il parco o risiede nelle vicinanze”. Nel periodo invernale, i parchi saranno aperti fra le 8 e le 8,30 e chiusi entro le 18; il servizio ai bagni pubblici, invece, si svilupperà dalle 9 alle 19. Gli orari saranno poi aggiornati con l’arrivo della bella stagione.

Fonte: Comune di Pietrasanta