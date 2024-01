Aggredisce infermiere in ospedale, denunciato

Per futili motivi ha aggredito un infermiere al pronto soccorso di Piombino, perciò è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L'infermiere aggredito ha riportato una prognosi di cinque giorni. L'uomo, presente all'interno della struttura per accompagnare un'altra persona in procinto di essere visitata, avrebbe reagito in modo sproporzionato al sanitario, si presume per un disaccordo scaturito dalle indicazioni circa le procedure da seguire all'interno della struttura. Avrebbe assunto un comportamento aggressivo verso il personale sanitario, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri.

Per lui, spiegano i militari, "non sarebbero da escludere ulteriori conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, a seguito di attività istruttoria della direzione generale della struttura sanitaria sull'accaduto, in virtù della legge 113 del 2020". La norma prevede che "chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale sanitario o socio-sanitario è soggetto al pagamento di una sanzione da euro 500 a 5mila euro".