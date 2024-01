Vento con raffiche fino a 60 km/h, codice giallo in Toscana

Vento forte in arrivo con raffiche fino a 60 chilometri all’ora. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per il vento dalle 10 alle 18 di domani 8 gennaio. Le zone interessate dallo stato di vigilanza sono le aree intorno a Firenze, il Valdarno inferiore fino alla costa, l’area del Bisenzio e dell’Ombrone in provincia di Pistoia. Sono attese raffiche forti nelle pianure esposte, sulla costa e nell’Arcipelago. Per domani previsto mare mosso al largo.