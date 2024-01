Ex rugbista scompare a 46 anni, la madre muore per un malore

Una doppia tragedia ha avuto luogo a Vaglia durante le Feste. Un giovane è morto per una breve malattia, pochi giorni dopo la madre è deceduta per un malore sopraggiunto appena saputo del decesso del figlio.

Alessio Anzaldi aveva 46 anni. Viveva nella frazione di Paterno, in passato era stato pilone di rugby. A ridosso del Natale si è sentito male, è stato portato in ospedale a Borgo San Lorenzo e le condizioni si sono aggravate fino alla sua morte, avvenuta il 5 gennaio.

La madre, 66enne, si è sentita male quando è venuta a sapere di come stava il figlio. Anche lei è stata portata in ospedale a Borgo San Lorenzo ma è deceduta per un infarto.