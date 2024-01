Tanta fretta di nascere: bambina viene alla luce in ambulanza sulla Cassia

Il 7 gennaio 2024 sarà una data da ricordare per una madre della provincia di Siena. La donna ha partorito addirittura in ambulanza, adesso sia lei sia la figlioletta stanno bene.

Di mattina, alle 9:40, il 118 di Siena è intervenuto per una partoriente. La donna non ha fatto in tempo a arrivare a Le Scotte e ha partorito direttamente sul mezzo, lungo la Cassia. Madre e figlia sono state poi portate a Le Scotte in ostetricia.

Sono intervenute l’ambulanza infermieristica della postazione territoriale Siena 2 con l’infermiere Lorenzo Righi del 118 e il personale della Pubblica Assistenza di Siena. A questo equipaggio si è aggiunto quello della Misericordia di Montalcino con il medico Franco Vichi.